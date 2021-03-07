«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1 и вышел на третье место в РПЛ

«Спартак» на своем поле разгромил «Краснодар» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 7 марта, и завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублями отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон. Еще по мячу забили Квинси Промес и Эсекьель Понсе.

«Спартак» прервал серию из трех подряд поражений в РПЛ, набрал 38 очков и вышел на третье место в чемпионате. «Краснодар» имеет в активе 31 очко и находится на восьмой позиции.

«Спартак» в следующем туре 13 марта на чужом поле встретится с «Динамо». «Краснодар» днем позже на выезде сыграет с «Тамбовом».