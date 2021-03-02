Не пропустивший от Месси российский вратарь рассказал о жизни на деньги жены

Бывший футболист сборной России Сергей Рыжиков рассказал о жизни на деньги жены. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Рыжиков, в данный момент представляющий клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов», сообщил, что с сентября по январь не получал зарплату в команде. В январе этого года судебные приставы выплатили голкиперу 22 тысячи рублей, тем самым погасив долг за сентябрь. «Семьей вкладывали в недвижимость — дай бог супруге здоровья, она всем этим занимается. Пока супруга меня кормит», — заявил спортсмен.

Рыжиков известен выступлениями за казанский «Рубин». В составе команды он дважды становился чемпионом России. В 2009-м и 2010-м «Рубин» четырежды встречался с «Барселоной» на групповом этапе Лиги чемпионов, и Рыжикову удалось не пропустить гол от нападающего каталонцев Лионеля Месси.

В начале февраля сообщалось, что в составе «Тамбова» осталось девять футболистов, а из-за долгов по зарплате Российский футбольный союз (РФС) запретил команде регистрировать новичков. Затем клуб получил средства для продолжения выступления в турнирах и реструктуризации задолженностей. «Тамбов» был спасен руководством РПЛ, которое предоставило команде сумму для разблокировки счетов.