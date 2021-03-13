Игрока «Локомотива» избили после матча Юношеской футбольной лиги

Игрок «Локомотива» Максим Шнапцев был избит после матча Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) против «Чертаново». Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на три источника, не связанные друг с другом.

16-летний спортсмен пострадал от рук игроков команды-соперника, имена которых не уточняются. Сообщается, что Шнапцев получил перелом и сотрясение мозга, а на место происшествия была вызвана полиция.

Матч 17-го тура ЮФЛ между «Локомотивом» и «Чертаново» состоялся в субботу, 13 марта, на «Сапсан Арене». Победу со счетом 2:1 одержали красно-зеленые.

Весной 2017-го тренера вратарей юношеской сборной России по футболу Сергея Бабурина избили и ограбили в Москве. Инцидент произошел на улице Перерва, на специалиста напали несколько человек.