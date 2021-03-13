Чернокожий футболист стал первым отказавшимся вставать на колено игроком АПЛ

Нападающий Кристал Пэлас Уилфрид Заа стал первым игроком, отказавшимся преклонять колено перед началом матча Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ивуарийский форвард проигнорировал акцию в поддержку движения Black Lives Matter (BLM) в преддверии старта игры 28-го тура чемпионата против «Вест Бромвича». Встреча прошла в субботу, 13 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев.

14 февраля преклонять колено перед началом матчей отказались игроки выступающего в чемпионшипе «Брентфорда». Игроки и тренеры пришли к выводу, что жест больше не оказывает влияния на борьбу с расизмом.

13 февраля Заа заявил, что устал преклонять колено перед матчами АПЛ. Он также отметил, что данный жест не способствует борьбе с расизмом.