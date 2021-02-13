Чернокожий футболист АПЛ посчитал акции BLM унизительными

Ивуарийский нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа раскритиковал акции в поддержку движения Black Lives Matter (BLM). Его слова приводит Evening Standard.

28-летний футболист признался, что устал преклонять колено перед матчами Английской премьер-лиги (АПЛ). По его мнению, данный жест никак не решает проблему расизма. Он напомнил, что не раз становился жертвой оскорблений на расовой почве в социальных сетях.

«Я что, должен преклонить колено, чтобы доказать вам, что я имею значение? И надпись BLM с этой же целью надо носить? Это все унизительно», — заявил чернокожий игрок.

Заа переехал в Англию в возрасте четырех лет. У него два гражданства. Форвард — воспитанник «Кристал Пэлас», провел большую часть карьеры именно в этом клубе. Его также привлекали к играм за молодежную сборную Англии. Начиная с 2017 года Заа представляет на международном уровне команду Кот-д’Ивуара.