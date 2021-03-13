«Челси» потерял очки в матче с новичком АПЛ

Челси на выезде сыграл вничью с Лидсом в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 13 марта, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы забить, но отличиться никому не удалось.

«Челси» имеет в активе 51 очко и находится на четвертой позиции в чемпионате. Новичок АПЛ «Лидс» набрал 36 очков и расположился на 11-й позиции.

«Челси» в следующем туре 3 апреля на своем поле примет «Вест Бромвич». «Лидс» 19 марта на выезде встретится с «Фулхэмом».