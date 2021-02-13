Футболисты английского клуба решили отказаться от акции BLM

Футболисты английского «Брентфорда» перестанут преклонять колено перед началом матчей в рамках акции в поддержку движения Black Lives Matter (BLM). Об этом сообщается в аккаунте команды в Twitter.

Уточняется, что решение было принято после длительных обсуждений в команде. Игроки и тренеры пришли к выводу, что жест больше не оказывает влияния на борьбу с расизмом. «Мы считаем, что можем использовать время и энергию для содействия расовому равенству другими способами», — говорится в заявлении.

13 февраля ивуарийский нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа заявил, что устал преклонять колено перед матчами Английской премьер-лиги (АПЛ). По его мнению, данный жест не способствует борьбе с расизмом.

«Брентфорд» выступает в чемпионшипе — втором по значимости английском дивизионе. После 28 туров команда занимает второе место в турнирной таблице.