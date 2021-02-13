«Ливерпуль» пропустил три мяча за шесть минут и проиграл «Лестеру»

«Ливерпуль» на выезде проиграл «Лестеру» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 13 февраля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На гол Мохамеда Салаха «лисы» ответили точными ударами Джеймса Мэддисона, Джейми Варди и Харви Барнса. Все голы красные пропустили за шесть минут в концовке второго тайма.

«Лестер» благодаря победе набрал 46 очков и вышел на второе место в чемпионате. В активе «Ливерпуля» 40 очков, клуб находится на четвертой позиции.

«Ливерпуль» в следующем туре 20 февраля на своем поле примет «Эвертон». «Лестер» днем позже на выезде сыграет с «Астон Виллой».