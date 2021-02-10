«Манчестер Сити» установил рекорд для английских клубов. Об этом сообщается в Twitter ESPN.

В среду, 10 февраля, «горожане» на выезде обыграли «Суонси» (3:1) в матче 1/8 финала Кубка Англии и одержали 15-ю победу подряд во всех турнирах. Ранее ни одной команде, представляющей элитный дивизион страны, не покорялось это достижение.

За победный отрезок команда Хосепа Гвардиолы забила 40 мячей, пропустив пять. При этом манкунианцы провели десять сухих матчей.

Следующую игру «Манчестер Сити» проведет в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ). 13 февраля «горожане» на своем поле в рамках 24-го тура встретятся с лондонским «Тоттенхэмом». На данный момент манкунианцы с 50 очками уверенно лидируют в чемпионате.