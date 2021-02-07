«Челси» обыграл худшую команду АПЛ и вышел на пятое место

«Челси» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 7 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Мэйсон Маунт и Жоржиньо. Кроме того, автоголом отметился защитник синих Антонио Рюдигер.

Победа позволила «Челси» набрать 39 очков и выйти на пятое место в чемпионате. «Шеффилд» с 11 очками остается худшей командой АПЛ и находится на 20-й позиции.

«Челси» в следующем туре 15 февраля дома сыграет с «Ньюкаслом». Шеффилд в тот же день на выезде встретится с «Вест Хэмом».

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