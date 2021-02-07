«Лестер» потерял очки в игре с середняком АПЛ

«Лестер» на выезде сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 7 февраля, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы забить, но отличиться никому не удалось.

«Лестер» имеет в активе 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» набрал 27 очков, клуб находится на 14-й позиции.

«Лестер» в следующем туре 13 февраля дома примет «Ливерпуль». «Вулверхэмптон» днем позже на выезде сыграет с «Саутгемптоном».