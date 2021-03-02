Жена Мамаева обвинила футболиста в измене и показала фото его любовницы

Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева в Instagram обвинила футболиста в измене и показала фото его любовницы.

Мамаева заявила, что муж изменил ей на сборах ростовчан в Испании. Она выложила в Instagram имя, паспорт и фото любовницы, а также переписку женщины с футболистом. «Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня все. Спасибо за сборы», — подытожила супруга хавбека.

В декабре 2018 года Алана также рассказала об измене мужа. Мамаева опубликовала пост с фотографией аккаунта любовницы мужа, отметив, что именно из-за нее футболист вступил в конфликт с Виталием Соловчуком на парковке гостиницы «Пекин».

8 октября того же года Мамаев и Александр Кокорин устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

Павел и Алана Мамаевы поженились в 2013 году. У пары растет дочь Алиса.

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