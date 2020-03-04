Жена Мамаева рассказала о положительном влиянии тюрьмы на мужа

Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана рассказала о положительном влиянии тюрьмы на мужа. Ее слова приводит Don Day.

Мамаева посчитала, что ее муж стал более выдержанным и начал думать о будущем. «Если бы Павел туда не попал, то наша семья могла бы развалиться. А теперь он даже перестал ругаться матом», — сказала она. Супруга футболиста добавила, что предъявила мужу список претензий после выхода из колонии, которые он смиренно принял.

В декабре 2019-го Мамаев рассказал о жизни после колонии. Он заявил, что извлек из пребывания там большой урок.

В сентябре прошлого года футболист вместе с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным был освобожден из колонии в Белгородской области. Спустя три дня стало известно, что «Краснодар», за который до тюремного заключения выступал хавбек, расторг договор с игроком. После этого футболист подписал контракт с «Ростовом».

Кокорин и Мамаев оказались в тюрьме из-за двух драк, которые они устроили в октябре 2018-го в центре Москвы.

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