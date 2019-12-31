Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о жизни после колонии. Его слова приводит КП.

Мамаев заявил, что в этом году извлек для себя большой урок. Футболист сказал, что счастлив возможности выступать за «Ростов» и приносить пользу новой команде. «Жизнь состоит из ошибок и испытаний. Для меня это был все равно шаг вперед», — посчитал он.

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Мамаев перешел в «Ростов» в конце сентября. Футболист подписал с клубом соглашение сроком на два года с возможностью продления.

Спортсмен вместе с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным был освобожден из колонии в Белгородской области 17 сентября. Спустя три дня стало известно, что «Краснодар», за который до тюремного заключения выступал Мамаев, расторг договор с игроком.

Футболисты оказались в тюрьме из-за двух драк, которые они устроили в октябре 2018-го в центре Москвы.

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