Мамаев рассказал о преследующей его семью «невменяемой женщине»

Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заявил, что его преследует некая Ника Гусейнова и назвал женщину «невменяемой». Видео с рассказом футболиста доступно в сториз в Instagram-аккаунте его супруги Аланы Мамаевой.

«Она уже несколько месяцев преследует нашу семью, постоянно на всех порталах обсуждает ее», — заявил 31-летний игрок. Он также добавил, что Гусейновой удалось дозвониться до него в номер отеля, где остановился игрок.

«Эта женщина просто живет не своей жизнью, а только нашей. Постоянно пытается сделать так, чтобы у нас все было плохо. Даже не знаю, как реагировать. Я первый раз с таким встречаюсь. Но человек реально невменяемый», — добавил Мамаев.

В сентябре 2019-го после освобождения из колонии Мамаев подписал контракт с «Ростовом». В ноябре он дебютировал за ростовчан, приняв участие в товарищеском матче против бывшего клуба — «Краснодара».

Вместе с другим футболистом Александром Кокориным Мамаев получил срок за участие в двух драках в Москве в октябре 2018-го.

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