Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева потребовал миллион рублей компенсации

Потерпевший по делу российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Виталий Соловчук подал судебный иск с требованием возместить ему миллион рублей компенсации за причиненный моральный ущерб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Беседа по иску пройдет в суде 14 декабря.

Ранее Кокорин зарекся пить спиртное с Мамаевым. Он отметил, что футболисты сошлись на мнении о вреде распития в компании друг друга. По словам форварда «Спартака», Мамаев вовсе отказался от употребления алкоголя.

Осенью 2019 года Мамаев и Кокорин освободились из колонии по УДО. Спортсмены были признаны виновными по делу о хулиганстве. Футболисты, известные по выступлениям за сборную России, стали участниками двух драк в центре Москвы осенью 2018-го. Летом 2020 года Мамаева оправдали по статье «Хулиганство». Кокорин от судимости не избавился.