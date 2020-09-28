Черчесов назвал условие возвращения Кокорина в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал условие возвращения в команду форварда «Спартака» Александра Кокорина. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам специалиста, футболисту для начала нужно «играть так, как надо». Если это произойдет, наставник сборной готов рассмотреть вопрос о его приглашении. Черчесов также напомнил, что в его команде каждый должен выполнять свою роль и справляться с ней.

29-летний Кокорин присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента в августе этого года. Начало сезона форвард пропустил из-за травмы, в нынешнем чемпионате страны он провел два матча, в которых не отметился результативными действиями.

В активе Кокорина 47 матчей в составе сборной России, в которых он забил 12 мячей. Последний раз нападающий выходил на поле в футболке национальной команды 14 ноября 2017 года в товарищеском матче с Испанией (3:3).