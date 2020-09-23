Дзюба спародировал переписку Рудковской и Загитовой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в Instagram показал переписку с нападающим сборной России Артемом Дзюбой, в которой футболист спародировал переписку сообщения Яны Рудковской фигуристке Алине Загитовой.

«Лешенька, привет. Станислав Саламович (Черчесов — прим. «Ленты.ру») просил тебе передать, что он тебя очень ждет, и я тоже. Мы открываем много новых футбольных полей. Полей будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи», — написал Дзюба.

Переписка Рудковской и Загитовой была опубликована командой тренера Этери Тутберидзе в Instagram 22 сентября. В сообщении продюсер рассказывает об открытии новых ледовых школ Евгения Плющенко и привлечении иностранных тренеров. В ответ Плющенко заявил, что штабу Тутберидзе должно быть стыдно за свои действия.

Перед началом нового сезона фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная перешли из группы Тутберидзе в академию Плющенко. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы. Косторная — победительница континентального первенства и финала Гран-при сезона-2019/2020.