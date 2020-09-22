Опубликована переписка Рудковской и Загитовой с предложением перейти к Плющенко

Команда тренера Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram переписку продюсера Яны Рудковской и фигуристки Алины Загитовой, в которой спортсменке предлагают перейти в академию Евгения Плющенко.

В сообщении Рудковская рассказывает об открытии новых ледовых школ Плющенко и привлечении иностранных тренеров. «Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждет, и я тоже. Мы открыты и на связи», — написала она. В ответ Загитова заявила, что останется у Тутберидзе.

Команда тренера подписала скриншот словами «Никто никого не переманивает?», тем самым отреагировав на заявления Плющенко о самостоятельном решении спортсменок группы Тутберидзе уйти в его команду.

Перед началом нового сезона фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная перешли в академию Плющенко. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы. Косторная — победительница континентального первенства и финала Гран-при сезона-2019/2020.