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Фигуристка Щербакова прокомментировала уход Косторной и Трусовой к Плющенко

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Анна Щербакова
Анна Щербакова
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала переход Алены Косторной и Александры Трусовой из группы ее тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Об этом сообщает Sport24.

По словам спортсменки, в ее подготовке мало что изменилось, однако ей непривычно не наблюдать за тренировками прямых конкуренток. Щербакова также добавила, что продолжает хорошо общаться с фигуристками, но никогда не дружила с ними за пределами льда.

Ранее в воскресенье, 20 сентября, Щербакова выиграла этап Кубка России в Сызрани. Косторная и Трусова не принимали участия в соревнованиях.

Фигуристки перешли в академию Плющенко перед началом нового сезона. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы. Косторная — победительница континентального первенства и финала Гран-при сезона-2019/2020.

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