Фигуристка Щербакова прокомментировала уход Косторной и Трусовой к Плющенко

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала переход Алены Косторной и Александры Трусовой из группы ее тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Об этом сообщает Sport24.

По словам спортсменки, в ее подготовке мало что изменилось, однако ей непривычно не наблюдать за тренировками прямых конкуренток. Щербакова также добавила, что продолжает хорошо общаться с фигуристками, но никогда не дружила с ними за пределами льда.

Ранее в воскресенье, 20 сентября, Щербакова выиграла этап Кубка России в Сызрани. Косторная и Трусова не принимали участия в соревнованиях.

Фигуристки перешли в академию Плющенко перед началом нового сезона. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы. Косторная — победительница континентального первенства и финала Гран-при сезона-2019/2020.