Фигуристка Щербакова победила на этапе Кубка России

Фигуристка Анна Щербакова победила в соревнованиях одиночниц на первом этапе Кубка России, проходящем в Сызрани. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка по итогам произвольной программы получила от судей 164,27 балла и стала первой с суммой в 246,40 балла. На втором месте оказалась Анна Фролова (206,01 балла), тройку сильнейших замкнула Майя Хромых (192,62).

Щербакова и Хромых представляют группу отечественного тренера Этери Тутберидзе. Следующий этап Кубка России пройдет с 10 по 13 октября в Москве.

Щербакова — двукратная чемпионка России и серебряный призер чемпионата Европы-2020. Она является первой в истории фигуристкой, которой удалось исполнить два четверных лутца в одной программе на международных соревнованиях.