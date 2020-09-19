Щербакова выиграла короткую программу на Кубке России

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Щербакова набрала за программу 82,13 балла. На втором месте расположилась Майя Хромых, в активе которой 69,28 балла. Третьей стала Анна Фролова с 68,19 балла. Щербакова и Хромых представляют группу отечественного тренера Этери Тутберидзе.

Произвольную программу спортсменки представят 20 сентября. Начало трансляции в 14:40 по московскому времени.

Щербакова — двукратная чемпионка России и серебряный призер чемпионата Европы-2020. Она является первой в истории фигуристкой, которой удалось исполнить два четверных лутца в одной программе на международных соревнованиях.