В группе Тутберидзе допустили возвращение Трусовой и Косторной

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз допустил возвращение фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной из академии Евгения Плющенко. Его слова приводит Sport24.

В качестве сравнения специалист привел недавнее возвращение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой из группы канадского специалиста Брайана Орсера. «Переход Жени очень четко показывает, что можно говорить что угодно, но время все ставит на свои места», — заметил Глейхенгауз.

Он подчеркнул, что с Трусовой и Косторной может произойти то же самое. «У нас двери на катке закрываются разве что в ночное время. Они всегда открыты», — заключил хореограф.

Ранее другая ученица Тутберидзе Анна Щербакова прокомментировала уход одногруппниц к Плющенко. По словам фигуристки, в ее подготовке мало что изменилось, однако ей непривычно не наблюдать за тренировками прямых конкуренток.

Спортсменки сменили тренера перед началом нового сезона. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы. Косторная — победительница континентального первенства и финала Гран-при сезона-2019/2020.