Тутберидзе отреагировала на возвращение Медведевой и получила упрек от фанатов

Российский тренер Этери Тутберидзе в Instagram отреагировала на возвращение в группу фигуристки Евгении Медведевой и получила упрек от пользователей сети.

Тутберидзе выложила фотографию с фигуристкой, а также с хореографом Даниилом Глейхенгаузом и тренером группы Сергеем Дудаковым. «Без громких обещаний. Просто работаем», — подписала пост она, добавив хештэги «так бывает» и «с возвращением».

В комментариях часть фанатов осталась недовольна случившимся. В частности, некоторые юзеры посчитали, что возвращение Медведевой отрицательно скажется на положении Алины Загитовой в группе. «Надеюсь, проценты от гонораров Алины Тутберидзе больше не увидит», «Сердцем с Алиной», «Главное, чтобы вытаскивание со дна колодца Евгении не отразилось на других девочках», — писали они.

Ранее 16 сентября стало известно о решении 20-летней Медведевой вернуться в группу Тутберидзе. Детали возможного перехода пока неизвестны. Фигуристка прокомментировала переход, заявив, что их отношения с тренером налажены.

Медведева ушла от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру летом 2018 года, после того как проиграла Загитовой в личном турнире Олимпиады в Пхёнчхане. Кроме серебра Игр-2018 под руководством Тутберидзе Медведева по два раза побеждала на чемпионатах мира, Европы и в финале Гран-при.