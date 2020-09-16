Медведева провела с Тутберидзе первую тренировку после возвращения

Российская фигуристка Евгения Медведева провела первую тренировку под руководством Этери Тутберидзе. Об этом в среду, 16 сентября, со ссылкой на слова директора центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева сообщает ТАСС.

«Это первые шаги, и они должны быть аккуратными, осторожными», — сказал Лайшев. Он также отметил, что никому из покинувших группу спортсменов «не заказана дорога назад». По его мнению, сотрудничество Медведевой с Тутберидзе восстановится в полной мере.

Ранее 16 сентября стало известно о решении 20-летней Медведевой вернуться в группу Тутберидзе. Детали возможного перехода пока неизвестны. До этого российская фигуристка тренировалась в Канаде под руководством местного специалиста Брайана Орсера.

Медведева перешла от Тутберидзе к Орсеру летом 2018 года, после того как проиграла соотечественнице Алине Загитовой в личном турнире Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Кроме серебра Игр под руководством Тутберидзе Медведева по два раза выигрывала чемпионат мира, Европы и финал Гран-при. С Орсером она завоевала бронзу мирового первенства-2019.