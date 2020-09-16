Тарасова отреагировала на возвращение Медведевой к Тутберидзе

Заслуженый тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на возвращение российской фигуристки Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе. Ее слова приводит Sport24.
«Я считаю, это единственно правильное решение», — заявила специалист, которая в последние месяцы консультировала фигуристку.
Из-за пандемии коронавируса Медведева была вынуждена готовиться к новому сезону в Москве. Тренер россиянки, канадец Брайан Орсер, наблюдал за тренировками по видеосвязи.
О намерении Медведевой покинуть группу Орсера и перейти к Тутберидзе стало известно ранее 16 сентября. Детали возможного перехода пока неизвестны.
Медведева ушла из группы Тутберидзе летом 2018 года после того, как проиграла другой ученице тренера Алине Загитовой в личном турнире Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Кроме серебра Игр в Пхенчхане под руководством Тутберидзе Медведева выиграла по две золотые медали на чемпионатах мира и Европы, а также финала Гран-при. С Орсером она выиграла бронзу мирового первенства-2019.