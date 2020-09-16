Стало известно о возвращении фигуристки Медведевой к Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева намерена покинуть группу канадского специалиста Брайана Орсера и вернуться к Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

О желании спортсменки стало известно в среду, 16 сентября. Об этом сообщил ряд источников, не связанных друг с другом. Детали возможного перехода пока неизвестны.

13 сентября сообщалось о травме спины у Медведевой. По мнению Орсера, выступление фигуристки на контрольных прокатах в Москве было неудачным по этой причине.

Медведева покинула группу Тутберидзе летом 2018 года после того, как проиграла другой ученице тренера Алине Загитовой в личном турнире Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Кроме серебра Игр в Пхенчхане под руководством Тутберидзе Медведева выиграла по две золотые медали на чемпионатах мира и Европы, а также финала Гран-при. С Орсером она выиграла бронзу чемпионата мира-2019.