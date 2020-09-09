Стало известно о попытках сделать Медведеву ведущей шоу вместе с Загитовой

Директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о попытках сделать чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву ведущей шоу «Ледниковый период» вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Его слова приводит ТНВ.

Лайшев заявил, что ранее стало известно о предложении, поступившем Медведевой от продюсеров шоу. Он заметил, что спортсменка не отказывалась, но «что-то не срослось». «Жалко, что они не вместе. Надо жить дружнее, так скажу. Можно было бы и вместе вести», — подчеркнул Лайшев.

8 сентября спортивный психолог Вадим Гущин порассуждал о перспективах Загитовой в качестве телеведущей. По словам специалиста, спортсменка должна показать себя интересным собеседником с чувством юмора и знанием тонкостей происходящего. В противном случае она рискует быстро надоесть телезрителям.

О том, что Загитова согласилась стать соведущей Алексея Ягудина в новом сезоне телешоу «Ледниковый период», сообщалось 31 августа. Изначально фигуристка не была готова сосредоточиться на телевидении и временно отказаться от выступлений.

Медведева уже вела этот телепроект в 2018 году, после чего вернулась к тренировкам и стала бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. Всего в ее активе по две победы на чемпионате Европы и мира, а также два серебра Олимпиады-2018.

В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры. Она олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Кроме того, на ее счету золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при.