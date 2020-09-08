Спортивный психолог порассуждал о перспективах Загитовой на телевидении

Спортивный психолог Вадим Гущин порассуждал о перспективах олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в качестве телеведущей. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

По словам специалиста, спортсменка должна показать себя интересным собеседником с чувством юмора и знанием тонкостей происходящего. Если этого не произойдет, фигуристка быстро надоест телезрителям, а ее достижения на льду ничем не помогут ей в новом качестве.

Гущин также отметил, что у спортсменки могут присутствовать мелкие ошибки, оговорки и нечеткости. Однако в этом нет ничего страшного, так как в эфире масса народу, которая «ничем не лучше».

О том, что Загитова согласилась стать соведущей Алексея Ягудина в новом сезоне телешоу «Ледниковый период», стало известно 31 августа. Изначально фигуристка не была готова сосредоточиться на телевидении и временно отказаться от выступлений.

В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры. В новом сезоне она должна будет принять участие в контрольных прокатах, которые пройдут 12 и 13 сентября в Москве. При этом спортсменка отсутствует в списках на участие в Кубке России, а значит, не может претендовать на участие в чемпионате страны.

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при.