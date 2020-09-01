Чемпион мира порассуждал о шансах Загитовой на возобновление карьеры

Чемпион мира в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин порассуждал о шансах олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алины Загитовой на возобновление карьеры. Об этом сообщает Sport24.

Специалист высказал мнение, что россиянка на 80 процентов приняла решение об окончательном уходе из спорта, так как согласилась вести шоу «Ледниковый период», которое отнимает очень много времени. Жулин добавил, что Загитовой будет очень тяжело бороться с соперницами, которые делают четверные прыжки. Тренер также отметил, что россиянка уже выиграла все, что можно.

О том, что Загитова согласилась стать соведущей Алексея Ягудина в новом сезоне телешоу «Ледниковый период», стало известно 31 августа. Изначально фигуристка не была готова сосредоточиться на телевидении и временно отказаться от выступлений.

В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры. В новом сезоне она должна будет принять участие в контрольных прокатах, которые пройдут 12 и 13 сентября в Москве. При этом спортсменка отсутствует в списках на участие в Кубке России, а значит, не может претендовать на участие в чемпионате страны.

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при.