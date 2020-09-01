Тарасова отреагировала на возможное появление Загитовой в «Ледниковом периоде»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на возможное появление олимпийской чемпионки Алины Загитовой в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова заявила, что обрадуется, если дебют спортсменки в шоу состоится. «Это наш лучший проект! Его очень любит страна, и он зарекомендовал себя среди народа», — заметила тренер. Она добавила, что благодаря этому шоу в России поднялся уровень фигурного катания. «Алина там не будет кататься, но попробует себя в роли ведущей», — заключила Тарасова.

О том, что Загитова согласилась стать соведущей Алексея Ягудина в новом сезоне «Ледникового периода», стало известно 31 августа. При этом изначально фигуристка не была готова сосредоточиться на телевидении и временно отказаться от выступлений.

В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры. В новом сезоне она должна будет принять участие в контрольных прокатах, которые пройдут 12 и 13 сентября в Москве. При этом фигуристка отсутствует в списках на участие в Кубке России, а значит, не может претендовать на участие в чемпионате страны.

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при.