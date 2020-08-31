Загитова согласилась вести «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова согласилась стать ведущей шоу «Ледниковый период». Об этом сообщает Sport24.

Переговоры с фигуристкой осложнялись из-за того, что Загитова изначально не была готова сосредоточиться на телевидении и временно отказаться от выступлений. После продолжительных переговоров она согласилась на участие в проекте. Основным ведущим программы станет олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

30 августа Загитова была зачислена на контрактное отделение факультета журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Выбор факультета спортсменка объяснила тем, что хочет избавиться от стеснения при общении с журналистами и научиться правильно выражать свои мысли.

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019-го. Она не выступала на турнирах в нынешнем сезоне, но участвовала в ледовых шоу. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посчитала, что спортсменка не сумеет вернуться в состав олимпийской команды.

Помимо того, что Загитова победила на Олимпийских играх, в ее активе есть золото чемпионатов Европы и мира, а также финала Гран-при.