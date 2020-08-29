Загитову зачислили на факультет журналистики

Фигуристка Алина Загитова зачислена на контрактное отделение факультета журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Спортсменка будет обучаться по программе «Продюсирование и культурная политика». В списке зачисленных она оказалась на 113-м месте из 115. По совокупности вступительных испытаний она набрала 183 конкурсных балла.

17 августа фигуристка получила аттестат об окончании средней школы. Она поблагодарила генерального директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева и других сотрудников учреждения за образование, гибкость и понимание плотного спортивного графика.

14 августа сообщалось, что Загитова отметилась низкими результатами в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в сравнении с другими абитуриентами РАНХиГС. В списке из 194 абитуриентов она заняла 193-е место.

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры.