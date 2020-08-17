Загитова похвасталась аттестатом

Олимпийская чемпионка Алина Загитова получила аттестат об окончании средней школы. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

«Я получила аттестат об окончании школы», — похвасталась фигуристка в комментарии под фото. Она поблагодарила генерального директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева и других сотрудников учреждения за образование, гибкость и понимание плотного спортивного графика.

14 августа сообщалось, что Загитова отметилась низкими результатами в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в сравнении с другими абитуриентами Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В списке из 194 абитуриентов она заняла 193-е место.

Фигуристка подала документы на направление «Журналистика». Она объяснила, что хочет бороться с ложью в СМИ.

Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры, но вошла в состав сборной России на новый сезон.