Авербух раскрыл подробности конфликта между Тутберидзе и Плющенко

Призер олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух раскрыл подробности конфликта между российскими тренерами Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Авербух посчитал, что в данной ситуации много подводных камней, и обратил внимание на начало конфликта между тренерами в декабре 2019-го. «После объявления Загитовой [о приостановке карьеры] главная претензия Этери к Жене была — он постоянно переманивает ее спортсменов. Она уже тогда била в набат и кричала всем нам: "Я чувствую, что моих спортсменов уводят"», — отметил он.

1 августа директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил об охоте на учениц Тутберидзе. По его мнению, переходы спортсменок выглядят нечистоплотно.

За последние три месяца ряд фигуристок из группы Тутберидзе перешли в академию. В частности, чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Также с мая этого года там числится тренер Сергей Розанов, работавший в группе Тутберидзе с 2017-го по 2020 год.