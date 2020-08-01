Директор «Самбо-70» заявил об охоте на учениц Тутберидзе

Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался об уходе российской фигуристки Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе. Его слова приводит ТАСС.

Лайшев назвал уход спортсменки нечистоплотным. «Выглядят их переходы как-то не очень чистоплотно. Мы чисты перед нашими учениками, тренерами, мы все лето пахали, чтобы принять наших ребят в сентябре в лучших условиях, а тут идет какая-то охота, вместо того, чтобы сесть за стол переговоров», — заявил он.

Об уходе Косторной из группы Тутберидзе стало известно 31 июля. Тренер заявила, что решение прервать сотрудничество со спортсменкой было принято после того, как Косторная не захотела выходить на лед вместе с некоторыми ученицами тренера. После этого Плющенко назвал ужасом короткую и произвольные программы, поставленные Косторной в группе Тутберидзе.

Косторная — чемпионка Европы сезона-2019/2020. Кроме того, она победила в финале Гран-при в том же сезоне.