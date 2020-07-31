Плющенко анонсировал новые сенсации после прихода Косторной

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко анонсировал новые сенсации после прихода в его академию Алены Косторной, тренировавшейся под началом Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, в России есть еще много талантливых спортсменов, готовых присоединиться к его школе. При этом тренер уточнил, что не собирается переманивать фигуристов выгодными финансовыми условиями.

Ранее в пятницу, 31 июля, Плющенко назвал ужасом короткую и произвольные программы, поставленные Косторной в группе Тутберидзе. Тренер заявил о необходимости их замены. О смене спортсменкой наставника стало известно в тот же день.

В мае состоялся резонансный переход другой ученицы Тутберидзе — Александры Трусовой — в академию Плющенко. Самого двукратного олимпийского чемпиона упрекнули в том, что он переманил спортсменку более выгодными финансовыми условиями. Плющенко обвинения отверг.

В сезоне-2019/2020 Косторная победила в финале Гран-при по фигурному катанию. Кроме того, она завоевала золото на чемпионате Европы.