Роднина отреагировала на уход фигуристки Косторной от Тутберидзе к Плющенко

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на уход Алены Косторной от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Депутат Госдумы отметила, что увеличение количества подобных переходов заставляет задавать вопросы штабу Тутберидзе. «Я уверена, что все эти решения девочки принимали вместе со своими родителями. А что будет — посмотрим», — заявила Роднина.

О смене Косторной тренера стало известно ранее в пятницу, 31 июля. По словам Тутберидзе, решение прервать сотрудничество со спортсменкой было принято после того, как Косторная не захотела выходить на лед вместе с некоторыми из других учениц тренера.

В мае состоялся резонансный переход другой ученицы Тутберидзе — Александры Трусовой — в академию Плющенко. Самого двукратного олимпийского чемпиона упрекнули в том, что он переманил спортсменку более выгодными финансовыми условиями. Плющенко такую информацию отверг.

В сезоне-2019/2020 Косторная праздновала победу в финале Гран-при по фигурному катанию. Кроме того, она завоевала первое место на чемпионате Европы.