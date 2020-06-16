Тренер по фигурному катанию объяснила уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко объяснила причину ухода Александры Трусовой от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

Специалист призвала родителей 15-летней спортсменки честно признаться в том, что в школе двукратного олимпийского чемпиона им предложили «больше бабла». По мнению Гончаренко, Трусова поменяла тренера именно из-за этого.

Переход Трусовой в академию Плющенко состоялся 6 мая и вызвал большой резонанс в СМИ и среди фанатов. По мнению некоторых специалистов, двукратный олимпийский чемпион переманил спортсменку более выгодными условиями. В свою очередь, Плющенко эти обвинения отверг.

Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров. В сезоне-2019/2020, который стал для фигуристки первым на взрослом уровне, она выиграла два этапа Гран-при, а также заняла третье место в финале серии. В активе россиянки также бронза чемпионата Европы.

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