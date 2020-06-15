Плющенко и Трусова восхитили фанатов синхронным прыжком

Different generations.Coaches and athletes ! @mikhailov_d.s @avtrusova 💪🏻 #newsportchallenge Фото опубликовано @plushenkoofficial

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко и его ученица Александра Трусова исполнили синхронный прыжок во время тренировки и восхитили фанатов. Видео доступно в Instagram-аккаунте бывшего фигуриста.

На ролике видно, как Плющенко и Трусова одновременно прыгают двойной аксель. Вместе с ними элемент исполняет Дмитрий Михайлов — хореограф академии «Ангелы Плющенко».

«Разные поколения. Тренеры и спортсмены!» — подписал публикацию тренер. Пользователи сети в комментариях высоко оценили видео. «Молодцы! Только вперед! Ждем новых результатов! Удачи», — написала ulyanka_441. «Молодцы спортсмены и, конечно, тренер тоже молодец», — поддержала ее lidiiaberezan. «На это можно смотреть бесконечно», — заметила glebovatatiana.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России. Этот статус бывший фигурист получил после перехода Трусовой в его академию.

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