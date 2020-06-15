Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. Ее слова доступны на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Тарасова призвала болельщиков запастись терпением. «Нужно наблюдать процесс набора мастерства», — подчеркнула специалист.

О том, что Плющенко стал тренером сборной, сообщалось 14 июня. Этот статус он получил после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой, которая ранее занималась в группе Этери Тутберидзе.

Позднее Плющенко рассказал о незамеченных ранее способностях новой ученицы. Он заявил, что процесс тренировок идет неплохо, а Трусова — «большая труженица». Он заметил, что спортсменка на сборах уже прыгнула новый четверной прыжок — риттбергер.

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