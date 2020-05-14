Трусова объяснила уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Спортсменка опубликовала обращение к болельщикам на своей странице в Instagram.

По словам россиянки, в ее жизни пришло время идти к новым рубежам и свершениям, именно поэтому она сделала ответственный шаг. Она также рассказала, что считает Плющенко выдающимся человеком, который «принял все вызовы и победил».

При этом Трусова поблагодарила Тутберидзе и других тренеров, которые работали с ней на протяжении карьеры. В заключение спортсменка пообещала болельщикам, что не подведет их.

Переход Трусовой в академию Плющенко состоялся 6 мая и вызвал большой резонанс в СМИ и у спортивной общественности. По мнению некоторых специалистов, двукратный олимпийский чемпион переманил спортсменку более выгодными условиями. Плющенко эти обвинения отверг.

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