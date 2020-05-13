Перешедший к Плющенко от Тутберидзе тренер обратился к ней

Бывший тренер группы Этери Тутберидзе Сергей Розанов прокомментировал свой переход в академию Евгения Плющенко. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram-аккаунте.

Розанов написал, что ему было приятно работать в прежней группе. «Этери Георгиевна, низкий вам поклон и бесконечная благодарность за все, что вы сделали для меня!» — обратился он к Тутберидзе. Розанов добавил, что специалист научила его работать и верить в себя.

Розанов пожелал тренерам группы оставаться таким же дружным коллективом и пообещал с теплотой вспоминать время, проведенное вместе.

6 мая стало известно, что группу Тутберидзе вместе с Розановым покинули Александра Трусова и сестры Вероника и Василиса Жилины. 8 мая хореограф группы Алексей Железняков заявил, что Плющенко, которому предстоит найти для Трусовой хореографа, «не стоит мелочиться», и посоветовал «сразу обратиться к Тутберидзе, попробовать ее нанять».

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