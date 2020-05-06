Стало известно об уходе фигуристки Трусовой от Тутберидзе

Фигуристка Александра Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Об этом стало известно Sport24.

По данным источника, Трусова сменила тренера из-за недовольства своим положением в группе и отсутствием должного внимания. Уточняется, что спортсменки не чувствуют должной поддержки тренера во время режима самоизоляции, что стало большой проблемой для Трусовой.

Кроме того, одной из причин называют то, что любимицей хореографа группы Даниила Глейхенгауза стала россиянка Анна Щербакова. Трусова якобы почувствовала себя ненужной, и у нее случился спад.

Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров. В ее активе также бронза взрослого чемпионата Европы, который прошел в австрийском Граце в январе 2020 года.

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