Плющенко посоветовали нанять Тутберидзе для работы с Трусовой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал переход фигуристки Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Железняков заявил, что Плющенко, которому предстоит найти для Трусовой хореографа, «не стоит мелочиться», и посоветовал «сразу обратиться к Тутберидзе, попробовать ее нанять». «Пусть позвонит, объяснит ситуацию, мол, ищем постановщика, помоги», — иронично добавил он.

Ранее Железняков назвал поступок спортсменки предательством и добавил, что, как и Тутберидзе, отписался от Трусовой в Instagram.

6 мая две фигуристки из группы Тутберидзе перешли в академию Плющенко. Сначала стало известно об уходе двукратной чемпионки мира среди юниоров 15-летней Трусовой, затем — 11-летней Вероники Жилиной, в арсенале которой есть сложнейшие прыжки (четверной тулуп и тройной аксель). Кроме того, группу ради академии Плющенко покинул тренер Сергей Розанов.

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