Плющенко отказался считать себя виновным в переманивании учениц Тутберидзе

Тренер Евгений Плющенко не переманивал фигуристок Александру Трусову и Веронику Жилину, перешедших к нему от другого тренера — Этери Тутберидзе. Об этом специалист рассказал «Российской газете».

По словам двукратного олимпийского чемпиона, спортсменки сами приняли такое решение вместе с родителями и обратились к нему с просьбой заниматься в его академии.

«У меня нет привычки переманивать фигуристов. Или чем-то привлекать их, как говорят некоторые, в финансовом плане», — добавил Плющенко.

6 мая две фигуристки из группы Тутберидзе перешли в академию Плющенко. Сначала стало известно об уходе двукратной чемпионки мира среди юниоров 15-летней Трусовой, затем — 11-летней Жилиной, в арсенале которой есть сложнейшие прыжки — четверной тулуп и тройной аксель.

Тутберидзе, комментируя уход Трусовой, отметила, что ее команда воспитывает спортсменов и специалистов, которым позже предлагают более выгодные условия в других школах.

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