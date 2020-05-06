Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Соответствующий пост доступен в Instagram-аккаунте.

Тутберидзе подчеркнула, что ее команда воспитывает спортсменов и специалистов, которым позже предлагают более выгодные условия в других школах. Сама тренер добавила, что в ее секции не принято менять условия. По ее мнению, это может привести к утрате доверия между тренером и спортсменами.

Ранее 6 мая Плющенко подтвердил, что Трусова будет заниматься под его руководством. Он отметил, что документы о переходе россиянки в его академию находятся в процессе оформления.

Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров. В сезоне-2019/2020, который стал для фигуристки первым на взрослом уровне, она выиграла два этапа Гран-при, а также заняла третье место в финале серии. В активе россиянки бронза чемпионата Европы, который прошел в австрийском Граце в январе 2020 года.

Серебряная призерка Игр в Пхенчхане Евгения Медведева также состояла в группе Тутберидзе, но в мае 2018-го покинула специалиста и перебралась в Канаду, где начала работать под руководством местного тренера Брайана Орсера. В группе тренера также занимается олимпийская чемпионка Алина Загитова.

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