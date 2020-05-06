Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на уход фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе. Ее слова приводит Sport24.

«Правильно это или нет… У Этери целая скамейка таких же выдающихся девочек», — заявила Тарасова. Она подчеркнула, что Трусовой нет еще 16 лет, а значит, решение за нее, скорее всего, принимали родители.

О том, что Трусова перейдет в академию Евгения Плющенко, стало известно ранее 6 мая. По информации СМИ, фигуристке не хватало внимания в группе прежнего тренера, поэтому у нее случился спад.

Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров. В сезоне-2019/2020, который стал для фигуристки первым на взрослом уровне, она выиграла два этапа Гран-при, а также заняла третье место в финале серии. В активе россиянки бронза чемпионата Европы, который прошел в австрийском Граце в январе 2020 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!