Плющенко подтвердил переход Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подтвердил информацию о переходе в его группу российской фигуристки Александры Трусовой, ранее работавшей под руководством Этери Тутберидзе. Комментарий специалиста передает ТАСС.

Плющенко заявил, что Трусова переходит в его академию и в данный момент проходит оформление соответствующих документов. Он добавил, что Трусовой не стоит портить отношения с тренерским коллективом в «Самбо-70». «Жизнь такая штука, иногда спортсмен меняет тренера. Это нормально», — заявил он.

СМИ сообщили о переходе Трусовой в группу Плющенко ранее 6 мая. По версии журналистов, спорстменка покинула Тутберидзе из-за нехватки внимания, которая негативно повлияла на ее катание.

В сезоне-2019/2020, который стал для Трусовой дебютным во взрослом катании, она выиграла два этапа Гран-при, а также заняла третье место в финале серии. В активе спортсменки — бронза чемпионата Европы, который прошел в австрийском Граце в январе 2020 года.

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