Еще один фигурист ушел от Тутберидзе к Плющенко

Российский фигурист Егор Рухин покинул группу тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщается на сайте allskaters.info

По информации издания, 16-летний фигурист перешел в академию Евгения Плющенко. Ни тренеры, ни сам спортсмен пока не прокомментировали случившееся.

В прошлом сезоне Рухин занял четвертое место на этапе юниорского Гран-при во Франции. Фигурист также одержал победу на этапе Кубка России в Саранске.

6 мая стало известно, что две фигуристки из группы Тутберидзе перейдут в академию Плющенко. Сначала об уходе сообщила двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, затем 11-летняя Вероника Жилина, в арсенале которой есть сложнейшие прыжки — четверной тулуп и тройной аксель.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина посчитала, что конкуренция среди сильных спортсменов, тренирующихся в одной школе, создает проблемы.

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